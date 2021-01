Il rider Gianni ancora senza lavoro: la delusione dell’uomo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il rider Gianni, dopo essere stato vittima della violenta rapina di Napoli, è ancora senza lavoro. La delusione dell’uomo. Gianni Lanciato. Fonte: InstagramNon ha ancora trovato lavoro Gianni Lanciato, il rider rimasto recentemente vittima di una violentissima rapina a Napoli. A riportare la notizia Il Mattino. Il quotidiano ha voluto dare voce alla delusione del rider, il quale ha evidenziato diverse problematiche, emerse durante la ricerca del nuovo impiego. Ecco cosa è successo. La violenta rapina Gianni Lanciato è la vittima della violenta rapina che ha avuto luogo a Napoli pochi giorni fa. Il video del ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il, dopo essere stato vittima della violenta rapina di Napoli, è. LaLanciato. Fonte: InstagramNon hatrovatoLanciato, ilrimasto recentemente vittima di una violentissima rapina a Napoli. A riportare la notizia Il Mattino. Il quotidiano ha voluto dare voce alladel, il quale ha evidenziato diverse problematiche, emerse durante la ricerca del nuovo impiego. Ecco cosa è successo. La violenta rapinaLanciato è la vittima della violenta rapina che ha avuto luogo a Napoli pochi giorni fa. Il video del ...

