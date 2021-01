Il retroscena | Caicedo-Inter | fumo vero La posizione della Fiorentina

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 gennaio 2021) Felipeall’, siamo ai margini (anzi oltre)fake news. Il club nerazzurro non èessato, non ci sono contatti, non è stata fatta una cifra e neanche si farà. L’è intenzionata prima a trovare una soluzione per Andrea Pinamonti (da giorni e giorni vi parliamo del Benevento fortementeessato) e ovviamente per Eriksen. Ma in qualsiasi caso non sarebbel’obiettivo, mentre laha fatto alcune valutazioni che coinvolgono anche la titolarità ottenuta di Vlahovic e la necessità di non turbarlo troppo.non lascerebbe certo la Lazio per non giocare, anche perché nella Lazio gioca e segna. E la pistanon ha motivo di ...