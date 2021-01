Il Psg riflette su Eriksen e si muove per Emerson (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ora Eriksen non troverebbe posto nel centrocampo del Paris Saint Germain : sarebbe difficile collocarlo nel 4-3-3, faticherebbe a vincere la concorrenza di Verratti , Paredes e Herrera . Ma a fine ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oranon troverebbe posto nel centrocampo del Paris Saint Germain : sarebbe difficile collocarlo nel 4-3-3, faticherebbe a vincere la concorrenza di Verratti , Paredes e Herrera . Ma a fine ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg riflette Il Psg riflette su Eriksen e si muove per Emerson Corriere dello Sport.it Coman: “Tutti mi prendono in giro perché ho paura di colpire la palla di testa. E in finale di Champions…”

Un gol segnato di testa, non esattamente il pezzo forte della casa: “Lo devo dire. Io ho un po’ paura di giocare la palla di testa e di colpirla”, ha ammsso Coman. “Per questa ragione, tutti i miei co ...

Da Pato a Zaniolo: se il calcio diventa affare di famiglia

Barbara Berlusconi bloccò il "Papero" al Psg: Tevez alla Juve e cambiò la storia. Ora la vicenda del gioiello romanista Nicolò che avrà un figlio dalla sua ex ...

