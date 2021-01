Il principe cerca figlio: il film con Eddie Murphy sarà vietato ai minori di 13 anni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il principe cerca figlio, sequel del celebre Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, sarà vietato ai minori di 13 anni e sarà distribuito da Amazon Prime Video: ecco le motivazioni della censura. Il principe cerca figlio porterà nuovamente Eddie Murphy nei panni del principe di Zamunda, Akeem, nel sequel del classico diretto da John Landis, Il principe cerca moglie. Il nuovo film con Eddie Murphy sarà vietato ai minori di 13 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il, sequel del celebre Ilmoglie conaidi 13distribuito da Amazon Prime Video: ecco le motivazioni della censura. Ilporterà nuovamentenei pdeldi Zamunda, Akeem, nel sequel del classico diretto da John Landis, Ilmoglie. Il nuovoconaidi 13 ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il principe cerca figlio: il film con Eddie Murphy sarà vietato ai minori di 13 anni… - lelecoccia : RT @Sofia_Bellucci_: Ciao amici! ???? Ci siamo, DOMANI uscirà il mio NUOVO VIDEO 'IL PRINCIPE CERCA MOGLIE' che mi vede per la prima volta in… - massimo_sillo : RT @Sofia_Bellucci_: Ciao amici! ???? Ci siamo, DOMANI uscirà il mio NUOVO VIDEO 'IL PRINCIPE CERCA MOGLIE' che mi vede per la prima volta in… - badtasteit : #IlPrincipecercafiglio: il film con #EddieMurphy ottiene il rating PG-13 - ricatti88 : RT @Sofia_Bellucci_: Ciao amici! ???? Ci siamo, DOMANI uscirà il mio NUOVO VIDEO 'IL PRINCIPE CERCA MOGLIE' che mi vede per la prima volta in… -