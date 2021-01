Il Pokémon Gengar diventa un inquietante peluche/letto e va sold out in pochissime ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il sacco a pelo Metapod lanciato lo scorso anno, Bandai Japan ora ha pubblicato una nuova attrezzatura per dormire dal design ispirato ai Pokémon. Questa volta il protagonista è Gengar: al di fuori sembrerebbe un normale peluche, ma ha una lingua lunga 170 cm che può essere utilizzata per dormirci sopra. La cosa più...strana sono le immagini che sono state pubblicate per mostrare i vari utilizzi di questo peluche. Vediamo ad esempio la persona che si presta a fare queste foto mentre infila la sua testa dentro alla bocca di Gengar (utile per chi vuole fare un riposino nascosto dalla luce solare), o mentre si stende sulla lingua del Pokémon. Se anche voi bramate di dormire con/dentro/sopra un Gengar, ci spiace rovinare le vostre speranze di ottenerne uno: nonostante ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il sacco a pelo Metapod lanciato lo scorso anno, Bandai Japan ora ha pubblicato una nuova attrezzatura per dormire dal design ispirato ai. Questa volta il protagonista è: al di fuori sembrerebbe un normale, ma ha una lingua lunga 170 cm che può essere utilizzata per dormirci sopra. La cosa più...strana sono le immagini che sono state pubblicate per mostrare i vari utilizzi di questo. Vediamo ad esempio la persona che si presta a fare queste foto mentre infila la sua testa dentro alla bocca di(utile per chi vuole fare un riposino nascosto dalla luce solare), o mentre si stende sulla lingua del. Se anche voi bramate di dormire con/dentro/sopra un, ci spiace rovinare le vostre speranze di ottenerne uno: nonostante ...

Eurogamer_it : #Pokémon vede Gengar trasformarsi in un inquietante peluche/letto. - maibrillo : @s8sopraa 3 perché Gengar è il miglior pokemon ever ???? - TCGCardSearch : Gengar Holo 1st Edition Fossil 5/62 PSA #MINT 9 #Pokemon #eBay #UnitedStates #Auction #TCG #TradingCardGame… - Asgard_Hydra : Pokémon e gadget insoliti: Gengar si trasforma in un inquietante futon portatile - xworrieddpriv : Tipo da palestra pokemon? — Se io fossi un capopalestra DECISAMENTE tipo spettro o tipo psico, il mio main gengar c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Gengar Pokémon Go, guida alle battaglie boss dei Raid Tom's Hardware