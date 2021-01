Il podio di Nancy Pelosi rubato da un occupante del Congresso finisce su eBay (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Tra le immagini dell’occupazione del Congresso americano che più rimarranno impresse nella nostra memoria c’è sicuramente quella del sostenitore di Trump che, sorridente come un bambino in gita, si porta sottobraccio il podio utilizzato da Nancy Pelosi come «souvenir» della giornata, dopo averlo sottratto dalla Camera dei rappresentanti. La foto ha fatto il giro del mondo, diventando uno dei tanti simboli della protesta. Qual è l’identità del “ladro di leggii”? I sostenitori di una o dell’altra fazione – pro-Trump e anti-Trump – stanno in queste ore perdendo il sonno setacciando il web alla ricerca di qualche indizio che possa ricondurre all’identità del manifestante che, sguardo sbarazzino e cappello con ponpon e scritta «Trump», si trascinava il leggio della Pelosi sotto il braccio. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Tra le immagini dell’occupazione delamericano che più rimarranno impresse nella nostra memoria c’è sicuramente quella del sostenitore di Trump che, sorridente come un bambino in gita, si porta sottobraccio ilutilizzato dacome «souvenir» della giornata, dopo averlo sottratto dalla Camera dei rappresentanti. La foto ha fatto il giro del mondo, diventando uno dei tanti simboli della protesta. Qual è l’identità del “ladro di leggii”? I sostenitori di una o dell’altra fazione – pro-Trump e anti-Trump – stanno in queste ore perdendo il sonno setacciando il web alla ricerca di qualche indizio che possa ricondurre all’identità del manifestante che, sguardo sbarazzino e cappello con ponpon e scritta «Trump», si trascinava il leggio dellasotto il braccio. Il ...

MediasetTgcom24 : Usa, messo in vendita online il podio di Nancy Pelosi rubato dal Congresso #usa - Stefanialove_of : RT @micatwitto: In vendita online il podio di Nancy Pelosi rubato dal Congresso. Il mio falegname con 30€ lo fa meglio. - micatwitto : In vendita online il podio di Nancy Pelosi rubato dal Congresso. Il mio falegname con 30€ lo fa meglio. - IlPrimatoN : L’oggetto ha ricevuto 167 offerte culminate in un’offerta vincente di quasi 100mila dollari - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, messo in vendita online il podio di Nancy Pelosi rubato dal Congresso #usa -

Ultime Notizie dalla rete : podio Nancy Usa, messo in vendita online il podio di Nancy Pelosi rubato dal Congresso - Foto Tgcom24 TGCOM Usa, assalto al Congresso: podio di Nancy Pelosi in vendita su eBay

Si tratterebbe nello specifico del podio di Nancy Pelosi dalla Camera dei rappresentanti. La foto dell’uomo che ruba l’oggetto e sorride ha fatto il giro del mondo e ora il leggio è finito su... Ebay.

L'offerta più alta è stata di 100mila dollari

Le immagini dell’assalto al Congresso americano di Washington rimarranno impresse nelle nostra memoria oltre che per la loro violenza, anche per le cosiddette “carnevalate” di alcuni suoi partecipanti ...

Si tratterebbe nello specifico del podio di Nancy Pelosi dalla Camera dei rappresentanti. La foto dell’uomo che ruba l’oggetto e sorride ha fatto il giro del mondo e ora il leggio è finito su... Ebay.Le immagini dell’assalto al Congresso americano di Washington rimarranno impresse nelle nostra memoria oltre che per la loro violenza, anche per le cosiddette “carnevalate” di alcuni suoi partecipanti ...