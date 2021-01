Il Pd si schiera dalla parte del premier: “Non c’è alternativa a Conte” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella crisi di maggioranza che vede protagonisti Giuseppe Conte e Matteo Renzi, il Pd si schiera dalla parte del presidente del Consiglio. Alla fine anche il Partito democratico ha preso… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella crisi di maggioranza che vede protagonisti Giuseppee Matteo Renzi, il Pd sidel presidente del Consiglio. Alla fine anche il Partito democratico ha preso… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

