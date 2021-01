Il Paradiso delle signore | anticipazioni 11 gennaio | Bergamini scopre il doppio gioco di Umberto

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 gennaio 2021)Guarnieri rischierà di mettersi in guai seri a Il. Lerelative alla puntata in onda lunedì 11, rivelano che Arturosi renderà subito conto che il commendatore sta facendo ile non si lascerà ingannare da lui. Nel frattempo, Adelaide riceverà una confidenza che la farà preoccupare molto. Intanto, Salvatore si convincerà che le cose tra lui e Gabriella sarebbero andate diversamente se la madre non avesse nascosto la lettera che le aveva scritto. Infine, la stilista sembrerà determinata a lasciarsi il passato alle spalle, ma Salvatore sarà di tutt’altro parere mentre Beatrice si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro. Il...