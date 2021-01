Il Ny Times sceglie La Stampa per le sue «prime pagine dal mondo» sull’assedio a Capitol Hill

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 gennaio 2021)dal. Come tutte le testate quando c’è un evento di portata mondiale, anche il Nyha scelto di proporre un collage diche arrivano da diversi angoli del pianeta per comprendere come il resto delha descritto uno dei momenti più bui della storia degli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda la presenza italiana in questo prestigioso collage, c’è da citare la scelta del Nydi affidarsi a La. LEGGI ANCHE > La stoccata di Alessandro Sallusti ai sovranisti Collage Nysulleche hanno parlato di...