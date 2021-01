"Il mio corpo cambia". Ricordate Ludovica, l'ex velina di Striscia? Il selfie senza veli allo specchio | Foto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche le veline di Striscia la notizia non si sentono bellissime. Ludovica Frasca, sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5 dal 2013 al 2017, ha pubblicato su Instagram un selfie allo specchio, senza veli. Esibizionismo? Al contrario, perché la splendida ex fidanzata di Luca Bizzarri ha scelto questo scatto per una confessione dal sapore liberatorio. "Voglio avere fiducia in me stessa, è il mio obiettivo per il 2021". La Frasca ha deciso di non nascondere il suo difficile rapporto con il peso: "Ora sto crescendo, cambiando e il mio corpo con me. Lo accetto sempre di più anche se negli ultimi anni ho lottato molto con questo argomento. Mi sentivo male per ogni singolo chilo che guadagnavo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anche lene dila notizia non si sentono bellissime.Frasca, sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5 dal 2013 al 2017, ha pubblicato su Instagram un. Esibizionismo? Al contrario, perché la splendida ex fidanzata di Luca Bizzarri ha scelto questo scatto per una confessione dal sapore liberatorio. "Voglio avere fiducia in me stessa, è il mio obiettivo per il 2021". La Frasca ha deciso di non nascondere il suo difficile rapporto con il peso: "Ora sto crescendo,ndo e il miocon me. Lo accetto sempre di più anche se negli ultimi anni ho lottato molto con questo argomento. Mi sentivo male per ogni singolo chilo che guadagnavo ...

fanpage : “Mi sono sbagliato, non fate i miei stessi errori. Il mio corpo ora è distrutto. Ho ascoltato le persone sbagliate” - enpaonlus : “Hanno sparato al mio gatto Felix, aveva il corpo pieno di pallini”, la rabbia della proprietaria… - 17BlackCat17 : RT @KimHelenna: RT, se ti piace il mio corpo - diconodioggi : RT @Ciciotta: 'Viene Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentat fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato, il mio corpo mal… - FutureNYorker : Sono andata a ritirare le analisi, ci sono dei valori che non vanno. Volevo dire al mio corpo che così non possiam… -

Ultime Notizie dalla rete : mio corpo Casadilego vince XFactor e assicura: “Non ho paura di sparire e amo il mio corpo” AGI - Agenzia Italia Sterling Campbell: «Quando è morto Bowie siamo entrati in un universo alternativo»

Le session con Eno, i tour, i segreti di ‘The Next Day’, la fatica nell’accettare il lutto, le conversazioni indimenticabili: il racconto del batterista con cui Bowie ha condiviso lo studio per vent’a ...

"Non posso seppellire mio marito Il telefono dell’Ausl non risponde"

"Sono quattro giorni che mio marito è morto e ancora non so quando lo potrò seppellire. Nessuno dall’Ausl mi sta rispondendo. Eppure continuo a provare e riprovare ma il telefono è sempre staccato". E ...

Le session con Eno, i tour, i segreti di ‘The Next Day’, la fatica nell’accettare il lutto, le conversazioni indimenticabili: il racconto del batterista con cui Bowie ha condiviso lo studio per vent’a ..."Sono quattro giorni che mio marito è morto e ancora non so quando lo potrò seppellire. Nessuno dall’Ausl mi sta rispondendo. Eppure continuo a provare e riprovare ma il telefono è sempre staccato". E ...