Il ministro D’Incà positivo al Covid: non ha sintomi. Non era al cdm di lunedì, nessun contatto stretto con Conte negli ultimi giorni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà è positivo al Covid. Il 5 gennaio, viene spiegato, il ministro si è sottoposto a un tampone: un controllo di routine a scopo precauzionale, dal momento che D’Incà non aveva alcun sintomo riconducibile al Covid. Oggi è arrivato l’esito: il ministro risulta positivo al Covid. Per questo sono scattate immediatamente le procedure di profilassi. Il ministro – rende noto il suo ufficio stampa – sta bene, non ha alcun sintomo, si atterrà scrupolosamente alle indicazioni dell’autorità sanitaria competente. lunedì non ha partecipato al Consiglio dei ministri, dunque non avrebbe avuto contatti stretti con il presidente del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilper i Rapporti con il Parlamento Federicoal. Il 5 gennaio, viene spiegato, ilsi è sottoposto a un tampone: un controllo di routine a scopo precauzionale, dal momento chenon aveva alcun sintomo riconducibile al. Oggi è arrivato l’esito: ilrisultaal. Per questo sono scattate immediatamente le procedure di profilassi. Il– rende noto il suo ufficio stampa – sta bene, non ha alcun sintomo, si atterrà scrupolosamente alle indicazioni dell’autorità sanitaria competente.non ha partecipato al Consiglio dei ministri, dunque non avrebbe avuto contatti stretti con il presidente del Consiglio ...

