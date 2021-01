Il Milan difende la vetta contro il Toro, Juve – Sassuolo senza Berardi, la Roma può agganciare l’Inter (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Milan dovrà riuscire ad archiviare la prima sconfitta del campionato, subita contro la Juventus, per cercare di rimanere in cima alla classifica di Serie A per un’altra settimana.I turni ravvicinati e le assenze legate a infortuni e COVID-19 non fanno che intralciare l’Indice di Stabilità dei rossoneri. Quello di inizio 2021 è un Milan in difficoltà, che ha iniziato l’anno con i più bassi Indici di Efficienza stagionali: dal 92-93% cui ci aveva abituato, è sceso al 90-91% – come dire che è passato dalla lotta scudetto a quella per un piazzamento in Europa. 2% è la forbice di Instabilità su cui balla anche il Torino, sebbene partendo da valori più bassi (IET 88,5-90,5%); ma Giampaolo sembra aver registrato al meglio la difesa che, soprattutto con Singo e Izzo, sta attraversando un ottimo momento di forma fisica (IEF ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildovrà riuscire ad archiviare la prima sconfitta del campionato, subitalantus, per cercare di rimanere in cima alla classifica di Serie A per un’altra settimana.I turni ravvicinati e le assenze legate a infortuni e COVID-19 non fanno che intralciare l’Indice di Stabilità dei rossoneri. Quello di inizio 2021 è unin difficoltà, che ha iniziato l’anno con i più bassi Indici di Efficienza stagionali: dal 92-93% cui ci aveva abituato, è sceso al 90-91% – come dire che è passato dalla lotta scudetto a quella per un piazzamento in Europa. 2% è la forbice di Instabilità su cui balla anche il Torino, sebbene partendo da valori più bassi (IET 88,5-90,5%); ma Giampaolo sembra aver registrato al meglio la difesa che, soprattutto con Singo e Izzo, sta attraversando un ottimo momento di forma fisica (IEF ...

