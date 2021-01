Il Meteo per Italia dell’8 gennaio, cielo nuvoloso e allerta in quattro regioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora un giorno di tregua nell’ondata di maltempo che investe l’Italia in questi primi giorni del 2021 ma con cielo prevalentemente nuvoloso, temperature stabili e allerta Meteo in quattro regioni: queste le principali previsioni Meteo per questo venerdì 8 gennaio 2021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati ufficiali presenti nel bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 7 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 8 gennaio, è attiva un’allerta Meteo di livello giallo per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata e Puglia. Il resto della cartina ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora un giorno di tregua nell’ondata di maltempo che investe l’in questi primi giorni del 2021 ma conprevalentemente, temperature stabili ein: queste le principali previsioniper questo venerdì 82021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati ufficiali presenti nel bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 7, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 8, è attiva un’di livello giallo per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata e Puglia. Il resto della cartina ...

