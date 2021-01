Il dem Gori insulta gli occupanti del Congresso | “Sono solo dei proletari | poveracci poco istruiti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Bergamo, 8 gen – Per il sindaco di Bergamo Giorgioi sostenitori di Trump che nella giornata di lunedì hanno occupato ila Washington, marginali e facilmente manipolabili».e il il disprezzo per i “” In un tweet di commento che sarebbe potuto uscire dalla bocca del Direttore magistrale Duca Conte PierMatteo Barambani di fantozziana memoria, il primo cittadino orobico ha espresso tutto il tipico, profondo disprezzo della sinistra per ilato, per gli «ultimi». Per i, come li chiama lui. Ignoranti e manipolabili. Per la spina dorsale del Paese che ormai costituisce la «vena esaurita» di consenso nei confronti del progressismo, e quindi ...