Il Covid torna a fare paura in Cina: due città della provincia dell'Hebei in lockdown (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Covid torna a fare paura in Cina. Secondo quanto riferiscono i media locali, due città della provincia di Hebei, a nord di Pechino, Shijiazhuang e Xingtai, sono state poste in lockdown. Una misura restrittiva resa necessaria dopo il picco di casi registrati negli ultimi giorni: 127 accertati in sei giorni, oltre a 183 contagi asintomatici. Le autorità sanitarie locali denunciano che l'origine di questi focolai è stata importata dall'estero, anche se non è ancora stato individuato il 'paziente zero'. Intanto nelle due città è stato avviato un programma di tamponi per tutti che dovrebbe concludersi domani: a Shijiazhuang, dove vivono 11 milioni di persone, sono già stati effettuati 4,86 milioni di tamponi.

Il 10 gennaio torna la domenica ecologica con il blocco della circolazione ... Il rinvio dello stop ai diesel euro 4 è conseguente al perdurare dell’emergenza dovuta al Covid-19 che impone limitazioni ...

Tutti gli aggiornamenti dell'8 gennaio sull'epidemia in provincia e in Emilia-Romagna REGGIO EMILIA. Torna a salire il drammatico bilancio delle vittime in provincia di Reggio Emilia. Sono cinque i mo ...

