Il Covid può provocare una complicazione neurologica: la nuova incredibile scoperta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Covid, scoperta una complicazione neurologica derivante dal virus: si può sviluppare anche nei casi lievi, ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Covid, incredibile scoperta degli scienziati: il virus può provocare delle conseguenze neurologiche, ecco di cosa si trattaIl Covid-19 ha messo letteralmente in ginocchio il mondo intero e ancora oggi molti Paesi stanno continuando a combatterne la diffusione. L'Italia è tra questi, e sono tanti gli scienziati che ancora studiano questo virus per cercare di conoscerlo meglio e capire come sconfiggerlo. Dagli studi condotti dal National Institutes of Health, è venuta fuori una scoperta molto forte e interessante, che riguarda le conseguenze del virus sul corpo umano.

