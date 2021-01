Il caso Suarez scoperchia il malaffare universitario. I pm: “valutavano i candidati con logiche spartitorie” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere dell’Umbria riporta degli stralci di intercettazioni tra i professori implicati nell’esame farsa di Louis Suarez. Ciò che ne emerge è che il caso del calciatore scoperchia una pratica reiterata. Il malaffare universitario, è proprio il caso di dire. “Oh, proprio un lavoro… quando ce se intiende!”. “Quando ce se intiende sì!”. Due frasi emblematiche, quelle riportate dal quotidiano. La prima è pronunciata dalla professoressa Stefania Spina, che preparò Suarez per l’esame, indagata. La seconda è della prorettrice (non indagata) Dianella Gambini. L’intercettazione risale al 16 settembre scorso, un giorno prima dell’esame di Suarez. Il quotidiano spiega: “Parlano di valutazioni, candidati e progetti in relazione al concorso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Corriere dell’Umbria riporta degli stralci di intercettazioni tra i professori implicati nell’esame farsa di Louis. Ciò che ne emerge è che ildel calciatoreuna pratica reiterata. Il, è proprio ildi dire. “Oh, proprio un lavoro… quando ce se intiende!”. “Quando ce se intiende sì!”. Due frasi emblematiche, quelle riportate dal quotidiano. La prima è pronunciata dalla professoressa Stefania Spina, che preparòper l’esame, indagata. La seconda è della prorettrice (non indagata) Dianella Gambini. L’intercettazione risale al 16 settembre scorso, un giorno prima dell’esame di. Il quotidiano spiega: “Parlano di valutazioni,e progetti in relazione al concorso ...

