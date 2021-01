Il Bitcoin ha superato i 40mila dollari (Di venerdì 8 gennaio 2021) È arrivato il nuovo massimo storico per il Bitcoin. La criptovaluta, oggi, ha superato quota 40mila dollari, proseguendo nella sua marcia inarrestabile. Soltanto nelle ultime 24 ore aveva superato un’altra soglia assolutamente di tutto rispetto, attestandosi sopra i 37mila dollari. Adesso, invece, l’asticella è stata portata ancora più in alto, con un valore – al momento – che si esplicita in 41.363,50 dollari, ovvero 33.762,34 euro. LEGGI ANCHE > Lo stato indipendente chiamato Facebook Record Bitcoin, superata quota 40mila dollari Una delle valute più volubili della storia dei mercati mondiali ha di nuovo calamitato su di sé l’attenzione degli investitori. Da fenomeno di nicchia, nato nei primi anni Dieci del ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 gennaio 2021) È arrivato il nuovo massimo storico per il. La criptovaluta, oggi, haquota, proseguendo nella sua marcia inarrestabile. Soltanto nelle ultime 24 ore avevaun’altra soglia assolutamente di tutto rispetto, attestandosi sopra i 37mila. Adesso, invece, l’asticella è stata portata ancora più in alto, con un valore – al momento – che si esplicita in 41.363,50, ovvero 33.762,34 euro. LEGGI ANCHE > Lo stato indipendente chiamato Facebook Record, superata quotaUna delle valute più volubili della storia dei mercati mondiali ha di nuovo calamitato su di sé l’attenzione degli investitori. Da fenomeno di nicchia, nato nei primi anni Dieci del ...

