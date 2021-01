I Trump, Melania impegnata in servizio fotografico durante l’assalto al Campidoglio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mentre mercoledì migliaia di sostenitori pro-Trump si riversavano a Washington e assalivano il Campidoglio, la first lady Melania Trump era impegnata in un servizio fotografico sui tappeti e sulle decorazioni della Casa Bianca, in vista di un libro che vorrebbe scrivere sui restauri che lei stessa ha operato nella residenza presidenziale. La first lady era concentrata - con l'usciere capo della Casa Bianca, Timothy Harleth - sul completamento del servizio fotografico, visti i pochi giorni di permanenza nella residenza.Mentre i media e lo staff chiedevano a Trump una dichiarazione che invitasse alla calma, la first lady è rimasta concentrata nella sua occupazione perché, secondo un'altra fonte della Casa Bianca "il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mentre mercoledì migliaia di sostenitori pro-si riversavano a Washington e assalivano il, la first ladyerain unsui tappeti e sulle decorazioni della Casa Bianca, in vista di un libro che vorrebbe scrivere sui restauri che lei stessa ha operato nella residenza presidenziale. La first lady era concentrata - con l'usciere capo della Casa Bianca, Timothy Harleth - sul completamento del, visti i pochi giorni di permanenza nella residenza.Mentre i media e lo staff chiedevano auna dichiarazione che invitasse alla calma, la first lady è rimasta concentrata nella sua occupazione perché, secondo un'altra fonte della Casa Bianca "il ...

