I colori delle regioni | dall’11 gennaio Lombardia in zona arancione con Veneto | Emilia | Calabria e Sicilia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’ordinanza di oggi del ministero della Salute: nessuna regione inrossa. L’Istituto superiore di sanità: «Nuovo rapido aumento del numero di casi nelle prossime settimane» se non vengono implementate «rigorose misure di mitigazione»

_Carabinieri_ : Attraverso i riflessi delle armature dei nostri Corazzieri, vogliamo ricordare la festa del Tricolore: il #7gennaio… - Corriere : ?? Il virus ha ripreso a correre e il governo fa scattare chiusure e divieti: oggi i nuovi colori delle Regioni, dal… - matteo_turri : RT @Ruffino_Lorenzo: Il Ministero della Salute modifica il sistema per scegliere i colori delle regioni. Poi alla prima volta che deve appl… - Mikiinterfiore : RT @Ruffino_Lorenzo: Il Ministero della Salute modifica il sistema per scegliere i colori delle regioni. Poi alla prima volta che deve appl… - moreno_bonelli : Nuovo DPCM e nuovi colori delle Regioni. Un 2021 colorato ricco di arcobaleni! -

Ultime Notizie dalla rete : colori delle

Corriere della Sera

Accoglienza, energia, creatività, inclusione. Queste le caratteristiche comuni agli Ostelli per viaggiatori sempre connessi: 20 mete in tutto il mondo ...Covid in Italia i dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità stabilirà i nuovi colori delle regioni italiane ...