Hyundai in rialzo del 19% dopo conferma che sta lavorando con Apple su auto elettrica (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le azioni di Hyundai sono salite del 19% dopo che la stessa casa automobilistica coreana ha confermato di stare lavorando con Apple allo sviluppo di un’auto elettrica. La conferma di Hyundai è arrivata dopo che media locali coreani avevano scritto di una collaborazione tra le due società per sviluppare veicoli elettrici a guida autonoma entro il 2027 e produre batterie negli stabilimenti statunitensi gestiti da Hyundai o dalla sua affiliata Kia. La notizia arriva poche settimane dopo l’indiscrezione sul fatto che Apple voglia provare a lanciare un suo veicolo a guida autonoma entro il 2024. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le azioni disono salite del 19%che la stessa casamobilistica coreana hato di stareconallo sviluppo di un’. Ladiè arrivatache media locali coreani avevano scritto di una collaborazione tra le due società per sviluppare veicoli elettrici a guidanoma entro il 2027 e produre batterie negli stabilimenti statunitensi gestiti dao dalla sua affiliata Kia. La notizia arriva poche settimanel’indiscrezione sul fatto chevoglia provare a lanciare un suo veicolo a guidanoma entro il 2024. ...

