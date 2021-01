Highlights Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 109-118 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di Los-San, match della notte NBA. I texani impartiscono ai gialloviola la prima sconfitta allo Staples Center. I texani pongono in essere un’ottima prova offensiva, caratterizzata da 28 assist e sole 6 palle perse. Il protagonista è LaMarcus Aldridge, che segna 28 punti con un ottimo 11 su 18 al tiro. Altrettanto non si può dire per i, freddissimi sia dall’arco (10 su 30) che dalla lunetta (13 su 21). Non bastano i soliti 27 punti con 12 assist e 6 rimbalzi di LeBron James, cui si aggiungono le doppie doppie di Anthony Davis (23 e 10 rimbalzi con 11 su 17 al tiro) e Kyle Kuzma (13+10 rimbalzi). IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.