“Hey, ma cosa c’è sotto? Samantha?”. Antonella Elia, ecco cosa ha fatto. E il pubblico del GF Vip ‘urla’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ormai è diventato un vero e proprio triangolo di fuoco, fatto di scontri, accuse e ripicche. Samantha De Grenet, Antonella Elia e Carima stanno alimentando una serie di polemiche di cui è difficile scorgere la fine. Ma proviamo a ricapitolare. Prima abbiamo assistito al botta e risposta tra Samantha e Carima, l’influencer divenuta famosa con le sue rubriche sul web. La De Grenet ha ridicolizzato la figura di Carima, con una frase da ‘bodyshaming’: “È quella di colore, grassa?”. E naturalmente l’influencer non ha gradito: “Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire ‘ma chi è?'”. Ha contrattacato: “Pure lei non è il mio genere. Con tutta quella faccia scavata, che è più secca di un ossobuco”. E poi ha chiesto un confronto pubblico con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ormai è diventato un vero e proprio triangolo di fuoco,di scontri, accuse e ripicche.De Grenet,e Carima stanno alimentando una serie di polemiche di cui è difficile scorgere la fine. Ma proviamo a ricapitolare. Prima abbiamo assistito al botta e risposta trae Carima, l’influencer divenuta famosa con le sue rubriche sul web. La De Grenet ha ridicolizzato la figura di Carima, con una frase da ‘bodyshaming’: “È quella di colore, grassa?”. E naturalmente l’influencer non ha gradito: “Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire ‘ma chi è?'”. Ha contrattacato: “Pure lei non è il mio genere. Con tutta quella faccia scavata, che è più secca di un ossobuco”. E poi ha chiesto un confrontocon ...

ShooterHatesYou : Potrei scrivere: Hey, Breaking Italy ricomincia lunedì! ma non sarebbe da vero youtuber se non premettessi: MolT… - mefistofele10 : RT @ShooterHatesYou: Potrei scrivere: Hey, Breaking Italy ricomincia lunedì! ma non sarebbe da vero youtuber se non premettessi: MolTi D… - generalezia : RT @ShooterHatesYou: Potrei scrivere: Hey, Breaking Italy ricomincia lunedì! ma non sarebbe da vero youtuber se non premettessi: MolTi D… - DameeXV : RT @ShooterHatesYou: Potrei scrivere: Hey, Breaking Italy ricomincia lunedì! ma non sarebbe da vero youtuber se non premettessi: MolTi D… - taj_zkt : RT @ShooterHatesYou: Potrei scrivere: Hey, Breaking Italy ricomincia lunedì! ma non sarebbe da vero youtuber se non premettessi: MolTi D… -

Ultime Notizie dalla rete : Hey cosa Sia pubblica “Hey Boy” in attesa del suo nuovo album in uscita a febbraio Wonder Channel Hey Salvini, cosa ne pensi del post della Lega di Ponte San Nicolò?

Accusano i segnalatori di non avere la minima capacità di comprensione del testo, il tutto sostenuto con accuse alla stampa che – secondo i leghisti del piccolo Comune veneto in Provincia di Padova – ...

Sul ritmo senza musica delle filastrocche

Oggi vi voglio fare una domanda un po’ difficile: cosa è una filastrocca? Noi le abbiamo imparate già una, due, tre. Altre ve le ho lette io. Ma voi avete capito cosa sono? «Sono delle scritte». «Dell ...

Accusano i segnalatori di non avere la minima capacità di comprensione del testo, il tutto sostenuto con accuse alla stampa che – secondo i leghisti del piccolo Comune veneto in Provincia di Padova – ...Oggi vi voglio fare una domanda un po’ difficile: cosa è una filastrocca? Noi le abbiamo imparate già una, due, tre. Altre ve le ho lette io. Ma voi avete capito cosa sono? «Sono delle scritte». «Dell ...