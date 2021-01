Hazard rivela | «Ecco cosa ruberei a Messi | Cristiano Ronaldo e Zidane»

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Edenhato quali qualità vorrebbe diEden, fantasista del Real Madrid, in una intervista a RTBF hato quali sono le qualità che vorrebbe “rubare” a Lionele Zinedine. «Sicuramente prenderei il piede sinistro a. La fame di vittorie die la classe di. Quella è unica nel suo genere. Se devo parlare di un giocatore che non ho mai incontrato e con cui mi piacerebbe lavorare un giorno è senza dubbio Riquelme. Ho guardato tutti i suoi video quando ero più giovane e devo dire che mi piacerebbe incontrarlo ...

Eden Hazard ha rivelato quali qualità vorrebbe di Messi, Cristiano Ronaldo e Zidane Eden Hazard, fantasista del Real Madrid, in una intervista a RTBF ha rivelato quali sono le qualità che vorrebbe “ru ...Real Madrid, i numeri del flop di Hazard: 7.8 milioni di euro per ogni gol o assist. Lo studio citato da AS per spiegare il rendimento del belga.