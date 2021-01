Halo | il leggendario speaker della saga si esibisce nei suoi cavalli di battaglia

Leggi su eurogamer

I doppiatori, nei videogiochi, diventano spesso piccole leggende per i fan. Anche solo per certe battute che entrano nella storia, come Charles Martinet, storica voce di Super Mario, o Andrew Anthony, iconico con il suo "EA Sport, it's in the game!". Un altro di questi è Jeff Steitzer,dila cui voce è risuonata milioni di volte nelle orecchie dei giocatori dello sparatutto Bungie. In un nuovo video realizzato per un fan, Steitzer ha rilanciato alcune delle sue battute più celebri, come "Triple kill" "Extermination", "Killionaire", "Capture the Flag", e il famigerato "Slayer". "Spero vada bene. Per voi, dalla mia piccola postazione vocale" afferma Steitzer, dal suo studio di registrazione casalingo. Potete visionare il video qui.