Guillermo Mariotto presenta B-Jesus | il progetto artistico in viaggio per l’Italia

All'indomani di un anno difficile, segnato in maniera indelebile dall'emergenza sanitaria per la proliferazione del Covid, e di un Natale forzatamente "intimo", conforme alle linee guida anti-contagio imposte dal Governo, lo stilista e personaggio televisivo Guillermo Mariotto rompe questa disarmonica maledizione con un presepe futuristico e visionario, il B-Jesus. Il presepe del futuro. Un progetto artistico da lui ideato con la collaborazione dell'associazione Caput New Mundi e di Eileen Tasca. Un vero e proprio presepe itinerante in 3D che ricalca la morfologia geografica dell'Italia comprensivo di 300 opere e costato 4.200 ore di lavoro messo in atto da 80 artisti di ogni età e provenienza, uniti dalla creatività. Un viaggio tra arte e spiritualità che sorgerà ...

