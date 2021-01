“Guardate, il Covid non c’è”: negazionista filma ospedale vuoto, ma sbaglia l’ingresso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tentativo di un negazionista di girare un video per “dimostrare” che non esisterebbe alcuna emergenza Covid si è concluso con una pessima figura. È successo a Pordenone, precisamente all’ospedale Santa Maria degli Angeli, nel giorno dell’Epifania. A darne notizia è il Messaggero Veneto, che racconta come il filmato, meno di un minuto in totale, abbia suscitato “indignazione tra personale medico e infermieristico, ma anche tra tantissimi utenti dei social che condannano un racconto completamente distorto”. “Dov’è l’emergenza Coronavirus? Dov’è la ressa al pronto soccorso dell’ospedale? Come vedete qui è tutto tranquillo, anche le ambulanza sono ferme”, dice il negazionista nel video girato con un cellulare e postato su Facebook. Nel filmato si vede una parte ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tentativo di undi girare un video per “dimostrare” che non esisterebbe alcuna emergenzasi è concluso con una pessima figura. È successo a Pordenone, precisamente all’Santa Maria degli Angeli, nel giorno dell’Epifania. A darne notizia è il Messaggero Veneto, che racconta come ilto, meno di un minuto in totale, abbia suscitato “indignazione tra personale medico e infermieristico, ma anche tra tantissimi utenti dei social che condannano un racconto completamente distorto”. “Dov’è l’emergenza Coronavirus? Dov’è la ressa al pronto soccorso dell’? Come vedete qui è tutto tranquillo, anche le ambulanza sono ferme”, dice ilnel video girato con un cellulare e postato su Facebook. Nelto si vede una parte ...

Se non ci fosse stato questo malefico Covid 19, fra qualche giorno sarebbero stati premiati ... Samuel e Brando che nella vita di tutti i giorni sono naturalmente studenti, possono davvero guardare ...

RTL 102.5 * SIMONA VENTURA: « IO MI VACCINERÒ PERCHÉ È GIUSTO CHE SI TORNI A VIVERE, GLI SCONTRI NEGLI STATI UNITI? UNA DELUSIONE

Simona Ventura esprime la sua posizione sul vaccino anti-Covid: “Io mi vaccinerò naturalmente, ci vuole un po’ meno confusione e più unità di intenti, la gente ha bisogno di ordine nel senso di capire ...

