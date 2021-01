Gruppi di lettura: scegli quello che preferisci (Di venerdì 8 gennaio 2021) Letteratura straniera, musica o filosofia, qualunque sia il tuo interesse puoi trovare i Gruppi di lettura più adatti a te. Dal 18 gennaio segui gli appuntamenti online sulla piattaforma Zoom per condividere la tua passione e fare nuove conoscenze. Come funziona un Gruppi di lettura? Il Circolo dei lettori di Torino incentiva l’incontro tra persone Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Letteratura straniera, musica o filosofia, qualunque sia il tuo interesse puoi trovare idipiù adatti a te. Dal 18 gennaio segui gli appuntamenti online sulla piattaforma Zoom per condividere la tua passione e fare nuove conoscenze. Come funziona undi? Il Circolo dei lettori di Torino incentiva l’incontro tra persone

MoliPietro : Gruppi di lettura: scegli quello che preferisci - Criss16 : @recensiremondo Su IG sono partiti 298499173 gruppi di lettura. Decidere di lasciar perdere la mia pagina IG dedica… - Cammini_di_Gio : @Pietro_Bi @matteoscandolin Il letteralismo biblico è ancora preponderante in vari gruppi cristiani, in particolare… - PinkBlackSkull : @xzaynsmoon Devo leggerne 3 per due gruppi di lettura, di giorno leggo i saggi, che stranamente riesco anche se i m… - maddieu_bene : 'Partecipi a gruppi di lettura? Complimenti per le tue scelte variegate (e per il consiglio)!' - No, non partecipo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppi lettura Italia viva boccia Recovery, la crisi si avvita: verso la conta. Pd, Conte o voto La Nuova Ferrara Trigoria, Spinazzola torna ad allenarsi in gruppo

× Edicola digitale. L'edicola digitale è attualmente accessibile solo tramite dispositivi desktop e android. 465 NUMERI A SOLI 149,90 €! Su tutti gli i dispositivi e sulle app IOS sarà disponibile a p ...

Il prossimo Apple Watch potrebbe misurare la pressione sanguigna

Secondo un nuovo brevetto, in futuro l'Apple Watch potrebbe offrire un alto livello di precisione durante il monitoraggio della pressione sanguigna.

× Edicola digitale. L'edicola digitale è attualmente accessibile solo tramite dispositivi desktop e android. 465 NUMERI A SOLI 149,90 €! Su tutti gli i dispositivi e sulle app IOS sarà disponibile a p ...Secondo un nuovo brevetto, in futuro l'Apple Watch potrebbe offrire un alto livello di precisione durante il monitoraggio della pressione sanguigna.