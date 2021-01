Governo: Zingaretti, 'se politica assume volto giochi di palazzo rischio è rabbia sociale' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Non sottovalutiamo la disperazione e la rabbia delle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto dei giochi di palazzo. C'è un humus sociale ad alta infiammabilità, ci sono pensieri incendiari pronti a scatenarsi". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Non sottovalutiamo la disperazione e ladelle persone se a fronte di paure e incertezze lasse ildeidi. C'è un humusad alta infiammabilità, ci sono pensieri incendiari pronti a scatenarsi". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd.

