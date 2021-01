Governo, Zingaretti: “Lo sosteniamo con la massima lealtà. Il Paese è in un’emergenza che non tollera rinvii” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “sosteniamo il Governo con la massima lealtà“. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esordisce così alla Direzione del partito convocata per discutere quale linea adottare nella pre-crisi aperta da Matteo Renzi. “Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra noi la scelta in un passaggio fondamentale per il futuro non solo del Governo”, ha chiarito il capo del Nazareno, ma dell’intero Paese. Che è “alle prese con un’emergenza sanitaria, economica e sociale che non tollera rinvii“. Zingaretti ha quindi spiegato che si attendono “sviluppi della situazione già nella giornata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “ilcon la“. Il segretario del Pd, Nicola, esordisce così alla Direzione del partito convocata per discutere quale linea adottare nella pre-crisi aperta da Matteo Renzi. “Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra noi la scelta in un passaggio fondamentale per il futuro non solo del”, ha chiarito il capo del Nazareno, ma dell’intero. Che è “alle prese consanitaria, economica e sociale che non“.ha quindi spiegato che si attendono “sviluppi della situazione già nella giornata di ...

petergomezblog : Orlando: “Conte è un punto di equilibrio, lui o il voto”. - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'ora è il momento di un balzo in avanti'... - Noovyis : (Governo, Zingaretti: “Lo sosteniamo con la massima lealtà. Il Paese è in un’emergenza che non tollera rinvii”) Pl… - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'lo sosteniamo con la massima lealtà'... - patriziamolina : @demetrio0303 @nzingaretti @JoeBiden @KamalaHarris Ti risulta che Zingaretti fa parte del governo? Sei Così ignor… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti Governo, l'appello dei deputati Pd a Zingaretti: "Ora decisioni responsabili. No a elezioni anticipate" la Repubblica Zingaretti, Pd sostiene governo con massima lealtà

"E' un passaggio fondamentale per gli sviluppi del governo, che noi sosteniamo con la massima lealtà". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione. (ANSA). (ANSA) ...

Governo: Zingaretti, ‘lo sosteniamo con la massima lealtà’

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra n ...

"E' un passaggio fondamentale per gli sviluppi del governo, che noi sosteniamo con la massima lealtà". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione. (ANSA). (ANSA) ...Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi abbiamo tenuto la segreteria, il comitato politico e riunito i segretari regionali e delle città capoluogo. Questo perché ritengo giusto condividere tra n ...