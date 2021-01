Governo, Travaglio su La7: “Conte chieda fiducia in Parlamento. Italia Viva? Partitucolo insignificante che sta facendo danni al Paese” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “I renziani hanno attaccato Conte per non aver preso le distanze con sufficiente nettezza da Trump? Ho fatto un fioretto per questo 2021: risparmiarmi l’inseguimento dell’ultima dichiarazione dell’ultimo esponente di quel Partitucolo insignificante che sta facendo soltanto danni al nostro Paese”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli attacchi di Italia Viva al presidente del Consiglio. E aggiunge: “Le cose serie sono altre, non il tweet di quello o di quell’altro. Secondo me, è proprio una questione di igiene cominciare a ignorare i tweet di certi personaggetti. Per quel che riguarda la solidità del Governo, l’unica cosa da fare per verificarla è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “I renziani hanno attaccatoper non aver preso le distanze con sufficiente nettezza da Trump? Ho fatto un fioretto per questo 2021: risparmiarmi l’inseguimento dell’ultima dichiarazione dell’ultimo esponente di quelche stasoltantoal nostro”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, sugli attacchi dial presidente del Consiglio. E aggiunge: “Le cose serie sono altre, non il tweet di quello o di quell’altro. Secondo me, è proprio una questione di igiene cominciare a ignorare i tweet di certi personaggetti. Per quel che riguarda la solidità del, l’unica cosa da fare per verificarla è ...

LucaBizzarri : Sereni, coi tempi di questo Governo prima che organizzino le elezioni, che arrivino le urne a rotelle, che assumano… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Governo, Travaglio su La7: “Conte chieda fiducia in Parlamento. Italia Viva? Partitucolo insignificante che sta facend… - Iusername70 : RT @fattoquotidiano: Governo, Travaglio su La7: “Conte chieda fiducia in Parlamento. Italia Viva? Partitucolo insignificante che sta facend… - fattoquotidiano : Governo, Travaglio su La7: “Conte chieda fiducia in Parlamento. Italia Viva? Partitucolo insignificante che sta fac… - Noovyis : (Governo, Travaglio su La7: “Conte chieda fiducia in Parlamento. Italia Viva? Partitucolo insignificante che sta fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Travaglio Renzi vs Conte, Marco Travaglio: "Ho fatto un fioretto, non inseguirò le dichiarazioni di esponenti di partiti insignificanti che fanno solo danni" La7 Verifica di governoLe giravolte di Conte e la scommessa rischiosa di Renzi

Il presidente del Consiglio, pur nello spaesamento tipico del neofita, smussa, lima, tratta, ammette, offre, corregge. Tutto pur di evitare di salire lo scalone del Quirinale con la lettera di dimissi ...

Doccia fredda per Conte. La figlia di Moro firma con la Meloni: mandatelo via – Il Tempo

Doccia gelata per Giuseppe Conte. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Marco Travaglio, aveva confessato che il suo modello politico è Aldo Moro. Peccato che proprio la figlia di Aldo Moro, ...

Il presidente del Consiglio, pur nello spaesamento tipico del neofita, smussa, lima, tratta, ammette, offre, corregge. Tutto pur di evitare di salire lo scalone del Quirinale con la lettera di dimissi ...Doccia gelata per Giuseppe Conte. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Marco Travaglio, aveva confessato che il suo modello politico è Aldo Moro. Peccato che proprio la figlia di Aldo Moro, ...