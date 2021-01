Governo: Renzi, 'vista comunicazione p. Chigi, prossime riunioni in streaming' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Visto il modo con il quale Palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i prossimi incontri siano rigorosamente in streaming". Lo scrive Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Visto il modo con il quale Palazzosta gestendo ladel vertice di maggioranza chiederemo che i prossimi incontri siano rigorosamente in". Lo scrive Matteosu twitter.

