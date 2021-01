Governo, Renzi e Conte verso il regolamento di conti. L’Italia in mano alla ministra Bellanova (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’appuntamento decisivo per decifrare il rebus della crisi di Governo è fissato per il pomeriggio di oggi. A vedersi, per la decisione definitiva sul Recovery Fund, saranno i ministri capidelegazione di ciascun gruppo. Se la Bellanova, che al tavolo rappresenta Renzi, dirà “sì”, Conte avrà tempo per convocare il Consiglio dei ministri. In caso contrario, dovrà farlo subito per consentire alla stessa Bellanova e alla collega Bonetti di rassegnare le dimissioni. Sullo sfondo resta sempre il cosiddetto “lodo-Travaglio“. È il “sogno” del direttore del Fatto Quotidiano: Conte va al Senato e sfida Renzi. alla fine, solo uno dei resta in piedi. Repubblica: «Intesa tra Renzi e Berlusconi» Uno scenario che a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’appuntamento decisivo per decifrare il rebus della crisi diè fissato per il pomeriggio di oggi. A vedersi, per la decisione definitiva sul Recovery Fund, saranno i ministri capidelegazione di ciascun gruppo. Se la, che al tavolo rappresenta, dirà “sì”,avrà tempo per convocare il Consiglio dei ministri. In caso contrario, dovrà farlo subito per consentirestessacollega Bonetti di rassegnare le dimissioni. Sullo sfondo resta sempre il cosiddetto “lodo-Travaglio“. È il “sogno” del direttore del Fatto Quotidiano:va al Senato e sfidafine, solo uno dei resta in piedi. Repubblica: «Intesa trae Berlusconi» Uno scenario che a ...

