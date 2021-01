Governo: Bonetti, 'metodo di non condivisione definitivamente concluso' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La Bellanova non ha detto mi dimetto, ma che questa esperienza di Governo, di non condivisione, non vale più. Un metodo sconcertante. Per noi questo approccio è definitivamente concluso". Lo ha detto Elena Bonetti a Tagadà, su La7. "Bellanova ha ragione, siamo arrivati a dover ricevere risposte e offrire una visione chiara, nitida di Governo per il Paese -ha spiegato la ministra di Iv-. Mi auguro ci sia un sussulto di responsabilità e che questo Governo, se ritiene di avere ancora una prospettiva, abbia il coraggio di cambiare metodo di lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La Bellanova non ha detto mi dimetto, ma che questa esperienza di, di non, non vale più. Unsconcertante. Per noi questo approccio è". Lo ha detto Elenaa Tagadà, su La7. "Bellanova ha ragione, siamo arrivati a dover ricevere risposte e offrire una visione chiara, nitida diper il Paese -ha spiegato la ministra di Iv-. Mi auguro ci sia un sussulto di responsabilità e che questo, se ritiene di avere ancora una prospettiva, abbia il coraggio di cambiaredi lavoro".

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La Bellanova non ha detto mi dimetto, ma che questa esperienza di governo, di non condivisione, non vale più. Un metodo sconcertante. Per noi questo approccio è ...

Governo: Bonetti, 'Conte va bene se cambia metodo'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Va bene" Conte alla guida del governo "se Conte cambia metodo con cui ha guidato il governo e se ci da risposte precise. Perchè no ai 36mld del Mes? Noi non alziamo la posta ...

