Governo, Bellanova su La7: "Conte scenda da torre d'avorio. Noi di Italia Viva stiamo facendo grande sforzo, per me il tempo è già finito" (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Noi stiamo facendo un grande sforzo perché per me il tempo è già finito. Ora bisogna dire effettivamente cosa si vuole fare. Conte vuole misurarsi con la soluzione dei problemi? Allora non minacci di andare in Parlamento, perché quella non è una minaccia: in Parlamento bisogna andare per avanzare delle proposte. Se si ha il consenso si governa, altrimenti si passa la mano. Oggi è il momento di dire che cosa si vuole fare". Sono le parole della ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, ospite di "Omnibus", su La7. La capo delegazione di Italia Viva al Governo aggiunge: "Cosa dice il presidente del Consiglio? Possiamo avere, di grazia, un'idea di che sistema Paese ha in mente?

