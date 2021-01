Golf: Trump li premia, bufera su Sorenstam e Player (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - Negli Usa è bufera su Annika Soresntam e Gary Player che ieri hanno ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca la Medaglia presidenziale della libertà. E lo hanno fatto poche ore dopo l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - Negli Usa èsu Annika Soresntam e Garyche ieri hanno ricevuto da Donaldalla Casa Bianca la Medaglia presidenziale della libertà. E lo hanno fatto poche ore dopo l'...

golftgcom : “Il golf prenda le distanze dall’uomo Donald Trump” - MarcoBorelli3 : #Scozia grazie EuropaToday: Il lockdown non risparmia neanche Trump, la Scozia gli chiude le porte: non venga a gio… - 2gobbo : @SimoPillon Intanto Trump è già tornato a giocare a golf, e a chiedere pene severe per gli assaltatori. Bel leader csgasotto vi siete scelti - mlucan1 : Newspapers in Rome say Trump may plan to leave the country for Scotland to avoid prosecution. 'Si parla di un Boein… - stgCarver : @NicoSavi Soprattutto perché non potrà portarlo in cella...L'FBI sta rintracciando tutti quelli che hanno vandalizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Trump La premier Sturgeon contro Trump: "Niente golf in Scozia per evitare il giuramento di Biden" la Repubblica “Il golf prenda subito le distanze dall’uomo Donald Trump”

John Feinstein, editorialista sportivo Usa, invita il golf a darsi una svegliata: "Ieri ha detto no al razzismo, oggi dica no alla violenza di Donald Trump" ...

Golf: Trump li premia, bufera su Sorenstam e Player

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Negli Usa è bufera su Annika Soresntam e Gary Player che ieri hanno ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca la Medaglia presidenziale della libertà. E lo hanno fatto poche or ...

John Feinstein, editorialista sportivo Usa, invita il golf a darsi una svegliata: "Ieri ha detto no al razzismo, oggi dica no alla violenza di Donald Trump" ...(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Negli Usa è bufera su Annika Soresntam e Gary Player che ieri hanno ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca la Medaglia presidenziale della libertà. E lo hanno fatto poche or ...