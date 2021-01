Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia dell’attacco a SolarWinds (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Quattro agenzie di sicurezza degli Stati Uniti hanno accusato formalmente il governo russo di aver orchestrato l’attacco informatico alla supply chain della piattaforma Orion di SolarWinds ritenuto essere il più grave cyberattacco mai subito dagli Stati Uniti. La task force nota con il nome di Cyber ??unified coordination group (Ugc), composta da Fbi, Cisa, Odin e Nsa, ha pubblicato una dichiarazione congiunta nella quale indica che un attore Apt (Advanced persistent threat), probabilmente di origine russa, “è responsabile della maggior parte o di tutti i compromessi informatici in corso scoperti di recente delle reti governative e non governative”. Secondo le indagini dell’Ugc sono circa 18mila i clienti del settore pubblico e privato a essere ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Quattro agenzie di sicurezza degliformalmente il governo russo di aver orchestrato l’attacco informatico alla supply chain della piattaforma Orion diritenuto essere il più grave cyberattacco mai subito dagli. La task force nota con il nome di Cyber ??unified coordination group (Ugc), composta da Fbi, Cisa, Odin e Nsa, ha pubblicato una dichiarazione congiunta nella quale indica che un attore Apt (Advanced persistent threat), probabilmente di origine russa, “è responsabile della maggior parte o di tutti i compromessi informatici in corso scoperti di recente delle reti governative e non governative”. Secondo le indagini dell’Ugc sono circa 18mila i clienti del settore pubblico e privato a essere ...

SusannaCeccardi : I morti in America ???? dopo gli scontri sono ben 4. Tutti sostenitori di Trump. Si fosse trattato al contrario di un… - lorepregliasco : Promemoria per gli antiamericani: gli Stati Uniti sono e continueranno a essere la più grande democrazia del mondo ???? - nzingaretti : Il Congresso Usa ha proclamato @JoeBiden Presidente degli Stati Uniti d’America e @KamalaHarris vice presidente. D… - RaffaRa06692253 : RT @tataclo1968: Comunque in queste ore in #America le tv stanno intervistando psicologi e psichiatri ecc... è ufficiale: gli Americani son… - pentagram54 : RT @MarcoRizzoPC: La repellente ipocrisia è ovunque. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen afferma che i gli stati e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Gli Stati Uniti sospendono i dazi contro la Francia legati alla digital tax Milano Finanza Covid-19, Miozzo a Sky TG24: "Curva stabile ma non si sta abbassando"

Il paese non può morire', ha poi dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, sottolineando l'efficacia delle zone rosse. Lo ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientif ...

SERIE B - Sale il numero degli esoneri: il confronto con la passata stagione

Trascorse ormai 17 giornate, e con la sosta che anticipa il 18^ turno, in Serie B si regista un altro esonero, quello annunciato di Pierpaolo Bisoli, sollevato dall'incarico dalla Cremonese: ...

Il paese non può morire', ha poi dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, sottolineando l'efficacia delle zone rosse. Lo ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientif ...Trascorse ormai 17 giornate, e con la sosta che anticipa il 18^ turno, in Serie B si regista un altro esonero, quello annunciato di Pierpaolo Bisoli, sollevato dall'incarico dalla Cremonese: ...