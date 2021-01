Giulia Arena sfogo social: “leoni da tastiera abbiate rispetto” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giulia Arena sbotta sui social, l’attrice ha risposto per le rime a chi ancora oggi continua a criticarla con toni molto pesanti: ecco le sue parole. foto InstagramSi torna a parlare del Paradiso delle Signore o almeno di una delle sue protagoniste molto conosciute, l’attrice dai capelli biondi ha infatti esternato tutto il suo disappunto proprio poche ore fa sui social. Nello specifico stiamo parlando della chat di Instagram dove la giovane che nel 2013 è stata anche Miss Italia è stata aspramente e duramente criticata con dei torni che non lasciato molto spazio all’immaginazione. “leoni da tastiera. abbiate rispetto delle persone. abbiate rispetto del lavoro altrui qualsiasi esso sia. Nel ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021)sbotta sui, l’attrice ha risposto per le rime a chi ancora oggi continua a criticarla con toni molto pesanti: ecco le sue parole. foto InstagramSi torna a parlare del Paradiso delle Signore o almeno di una delle sue protagoniste molto conosciute, l’attrice dai capelli biondi ha infatti esternato tutto il suo disappunto proprio poche ore fa sui. Nello specifico stiamo parlando della chat di Instagram dove la giovane che nel 2013 è stata anche Miss Italia è stata aspramente e duramente criticata con dei torni che non lasciato molto spazio all’immaginazione. “dadelle persone.del lavoro altrui qualsiasi esso sia. Nel ...

infoitcultura : Il paradiso delle signore, Giulia Arena sbotta: "Mancanza di rispetto"

Il paradiso delle signore, Giulia Arena (Ludovica Brancia) sbotta su Instagram: "Mancanza di rispetto" Pochi minuti fa Giulia Arena ha voluto condividere ...