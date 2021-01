Giro d’Italia Ciclocross, Luciano Rota sfiora il podio fra gli Under 23 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Coronavirus si è abbattuto pesantemente sul Ciclocross, compromettendo parte della stagione e causando la cancellazione di diversi eventi. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, i Campionati Italiani continueranno a rappresentare uno dei traguardi più ambiti dai rappresentanti del fuoristrada tricolore. Chi cercherà di far bene sul tracciato veloce di Lecce sarà Luciano Rota (Development-Guerciotti) che a Sant’Elpidio a Mare ha sfiorato il podio nell’ultima tappa del Giro d’Italia Ciclocross. Il 20enne di Trescore Balneario si è ben destreggiato sul fondo sabbioso tagliando il traguardo in dodicesima posizione e conquistando così il quarto posto fra gli Under 23. Ad aggiudicarsi la settima tappa della competizione è stato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Coronavirus si è abbattuto pesantemente sul, compromettendo parte della stagione e causando la cancellazione di diversi eventi. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, i Campionati Italiani continueranno a rappresentare uno dei traguardi più ambiti dai rappresentanti del fuoristrada tricolore. Chi cercherà di far bene sul tracciato veloce di Lecce sarà(Development-Guerciotti) che a Sant’Elpidio a Mare hato ilnell’ultima tappa del. Il 20enne di Trescore Balneario si è ben destreggiato sul fondo sabbioso tagliando il traguardo in dodicesima posizione e conquistando così il quarto posto fra gli23. Ad aggiudicarsi la settima tappa della competizione è stato ...

