Giovanni Zurleni è il nuovo Managing Director di Eleven Sports (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giovanni Zurleni è stato nominato Managing Director di Eleven Sports. Zurleni sarà responsabile dello sviluppo del business e delle operations di Eleven Sports in Italia, e ha commentato con entusiasmo il nuovo incarico: “Sono entusiasta di lavorare con Andrea Radrizzani, fondatore di Eleven Sports, Luis e il resto del team per coinvolgere nel miglior modo possibile gli abbonati di Eleven Sports in Italia. Il mercato italiano offre grandi opportunità di sviluppo nei confronti dei tifosi non ancora raggiunti e non vedo l’ora di lavorare al raggiungimento di questa missione, insieme al mio eccezionale team e ai nostri partner”. Zurleni ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021)è stato nominatodisarà responsabile dello sviluppo del business e delle operations diin Italia, e ha commentato con entusiasmo ilincarico: “Sono entusiasta di lavorare con Andrea Radrizzani, fondatore di, Luis e il resto del team per coinvolgere nel miglior modo possibile gli abbonati diin Italia. Il mercato italiano offre grandi opportunità di sviluppo nei confronti dei tifosi non ancora raggiunti e non vedo l’ora di lavorare al raggiungimento di questa missione, insieme al mio eccezionale team e ai nostri partner”....

Engage_Magazine : Giovanni Zurleni è il nuovo Managing Director di Eleven Sports - BTonenews : Giovanni Zurleni to head Eleven in Italy - IamCALCIO : #ElevenSports ha nominato Giovanni #Zurleni nuovo Managing Director per l'#Italia. - sportli26181512 : #Media #Notizie Giovanni Zurleni nuovo Managing Director di Eleven Sports: ELEVEN SPORTS ha nominato Giovanni Zurle… - CalcioFinanza : Giovanni #Zurleni nuovo Managing Director di #ElevenSports -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Zurleni Giovanni Zurleni, managing director di Eleven Sports e chief revenue officer di Aser Ventures Primaonline Giovanni Zurleni nuovo Managing Director di Eleven Sports

Eleven Sports ha nominato Giovanni Zurleni nuovo Managing Director in Italia. Zurleni sarà responsabile dello sviluppo del business e delle operations di Eleven Sports nel territorio italiano. Lavorer ...

Giovanni Zurleni è il nuovo Managing Director di Eleven Sports

Eleven Sports ha nominato Giovanni Zurleni nuovo Managing Director di Eleven Sports in Italia. Zurleni sarà responsabile dello sviluppo del business della piattaforma di streaming online ...

Eleven Sports ha nominato Giovanni Zurleni nuovo Managing Director in Italia. Zurleni sarà responsabile dello sviluppo del business e delle operations di Eleven Sports nel territorio italiano. Lavorer ...Eleven Sports ha nominato Giovanni Zurleni nuovo Managing Director di Eleven Sports in Italia. Zurleni sarà responsabile dello sviluppo del business della piattaforma di streaming online ...