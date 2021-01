Giovane mamma trovata morta in casa: disposta l'autopsia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarà l'autopsia, disposta dalla magistratura, a fare luce sulle cause della morte di Naba Savane, 28 anni, trovata senza vita nel garage della casa di Lonato dove si era trasferita da qualche tempo ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarà l'dalla magistratura, a fare luce sulle cause della morte di Naba Savane, 28 anni,senza vita nel garage delladi Lonato dove si era trasferita da qualche tempo ...

Rosario90651641 : RT @katanaferraris: Se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici sia pur solo con gli occhi io mi spalanco in un riso beato ma tre… - necessary_vodoo : @sleepingauro Ahahahaahahah no fortunatamente mia mamma dice sempre che io sono un po’ come lei quando era giovane,… - CirianiCarlo : RT @katanaferraris: Se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici sia pur solo con gli occhi io mi spalanco in un riso beato ma tre… - ElPipo93328522 : RT @katanaferraris: Se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici sia pur solo con gli occhi io mi spalanco in un riso beato ma tre… - erty_carlo : RT @katanaferraris: Se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici sia pur solo con gli occhi io mi spalanco in un riso beato ma tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane mamma La giovane mamma uccisa a Cerda, confermati in appello i due ergastoli La Repubblica Boscoreale, la tragica morte di Anna Fogliamanzillo: il Sindaco “Vicenda che ha scosso Boscoreale”

Così il sindaco Antonio Diplomatico ha commentato la tragedia di Anna Fogliamanzillo, la trentasettenne cittadina boschese appassionata di ciclismo che, in sella alla sua bicicletta, ieri mattina è st ...

Una pellicola dalle atmosfere natalizie che celebra il ritorno di un amore nato nei tempi giovanili.

Natale a Graceland. Una pellicola dalle atmosfere natalizie che celebra il ritorno di un amore nato nei tempi giovanili.

Così il sindaco Antonio Diplomatico ha commentato la tragedia di Anna Fogliamanzillo, la trentasettenne cittadina boschese appassionata di ciclismo che, in sella alla sua bicicletta, ieri mattina è st ...Natale a Graceland. Una pellicola dalle atmosfere natalizie che celebra il ritorno di un amore nato nei tempi giovanili.