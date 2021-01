Giorgio Gori, «Re» della sinistra radical chic (Di venerdì 8 gennaio 2021) A volte la verità fa capolino attraverso le parole dal sen fuggite. Quelle di cui ti penti un secondo dopo. La quintessenza del radicalchicchismo, Giorgio Gori, su twitter si è lasciato scappare frasi degne di Maria Antonietta assaltata dai sanculotti. Guardo e riguardo queste persone sfilare. Chi sono? Proletari, mi verrebbe da dire.Poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food e fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti? https://t.co/4WO87QNcXA— Giorgio Gori (@Giorgio Gori) January 7, 2021 I riottosi che hanno assediato il Campidoglio a Washington, secondo il sindaco di Bergamo, sono semplicemente dei "proletari". Attenzione: prima ancora che ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) A volte la verità fa capolino attraverso le parole dal sen fuggite. Quelle di cui ti penti un secondo dopo. La quintessenza delchismo,, su twitter si è lasciato scappare frasi degne di Maria Antonietta assaltata dai sanculotti. Guardo e riguardo queste persone sfilare. Chi sono? Proletari, mi verrebbe da dire.Poveracci poco istruiti, marginali, facilmente manipolabili, junk food e fake news, marionette nelle mani di uno sciagurato li ha usati per il suo potere. È così che si diventa fascisti? https://t.co/4WO87QNcXA—(@) January 7, 2021 I riottosi che hanno assediato il Campidoglio a Washington, secondo il sindaco di Bergamo, sono semplicemente dei "proletari". Attenzione: prima ancora che ...

