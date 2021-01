(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dalla campagna a New York. Questo è stato ilper Marco, sabato sera per la prima volta da avversario contro il club nel quale lavorò dal 19 giugno all'8 ottobre 2019: 112. La ...

TorinoFCFeed : Giampaolo ritrova il Milan: 112 giorni da big, finiti senza rimpianti - sportli26181512 : Giampaolo ritrova il Milan: quei 112 giorni da big, finiti senza rimpianti: Giampaolo ritrova il Milan: quei 112 gi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MilanTorino #SerieA Marco #Giampaolo ritrova il #Milan: ecco quei 112 giorni da big, finiti senza rimpianti - Gazzetta_it : #MilanTorino #SerieA Marco #Giampaolo ritrova il #Milan: ecco quei 112 giorni da big, finiti senza rimpianti - Dalla_SerieA : Serie A, Parma-Torino 0-3, reti di Singo, Izzo e Gojak - -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo ritrova

La Gazzetta dello Sport

Krunic piace al Torino e al suo tecnico ma Giampaolo non si illude. Per provare uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica il Torino ha anche bisogno di qualche ritocco. Lo sa bene il tecnico del ...Marco Giampaolo, allenatore del Torino ... È un calciatore che ho allenato all’Empoli, poi l’ho ritrovato al Milan ma non l’ho mai allenato di fatto perché era reduce da infortuni. E’ migliorato ...