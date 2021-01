Giacomo Urtis dopo il GF Vip contattato da Rocco Siffredi | “Mi ha fatto i complimenti…”

(Di venerdì 8 gennaio 2021)la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, proseguirà la sua carriera anche nel mondo dello spettacolo oltre che nella chirurgia. Ecco perché, non esclude altre esperienze, compresa la sua voglia di fare l’attore (con tanto di indiscrezione “hot”).farà una serie TV: “mi ha scritto…” “Non voglio lasciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Frances28064898 : RT @laTinaisback: Giacomo Urtis che spilla ?????? amaaaaaa #gfvip #tzvip #gregorelli #rosmello - feddinagliati : RT @laTinaisback: Giacomo Urtis che spilla ?????? amaaaaaa #gfvip #tzvip #gregorelli #rosmello - blogtivvu : Giacomo Urtis dopo il #GFVip contattato da Rocco Siffredi: “Mi ha fatto i complimenti…” - QueenG80328621 : RT @laTinaisback: Giacomo Urtis che spilla ?????? amaaaaaa #gfvip #tzvip #gregorelli #rosmello - IAMFILLY1 : RT @laTinaisback: Giacomo Urtis che spilla ?????? amaaaaaa #gfvip #tzvip #gregorelli #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

Gf Vip, Tommaso Zorzi e la storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: «Io non ti aiuto». Photo: per gentile concessione di Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com. -- Arcigay ...Giacomo Urtis diventa attore: dopo il Grande Fratello Vip, il chirurgo plastico è pronto a debuttare in una serie tv in cui ...