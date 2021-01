GF Vip, Stefania Orlando racconta come lo ha fatto: Tutti i dettagli (Di venerdì 8 gennaio 2021) In mancanza del live del venerdì sera gli inquilini della Casa di Cinecittà del GF Vip si stanno rilassando e con il relax scattano le confidenze, alcune particolarmente gustose come quella di Stefania Orlando che ha rivelato, nei dettagli, come è stata la prima volta con il marito Simone Gianlorenzi. Stefania Orlando, 54 anni lo scorso 23 dicembre è uno dei personaggi più amati dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip. Sia nelle casa che nel pubblico. Tanto da essere spesso oggetto e soggetto di confidenze divertenti. L’ultima della serie si è avuta nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 gennaio quando parlando con Andrea Zenga ha raccontato la sua prima volta con Simone Gianlorenzi, suo fidanzato dal 2008 e marito dal 1 luglio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 gennaio 2021) In mancanza del live del venerdì sera gli inquilini della Casa di Cinecittà del GF Vip si stanno rilassando e con il relax scattano le confidenze, alcune particolarmente gustosequella diche ha rivelato, neiè stata la prima volta con il marito Simone Gianlorenzi., 54 anni lo scorso 23 dicembre è uno dei personaggi più amati dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip. Sia nelle casa che nel pubblico. Tanto da essere spesso oggetto e soggetto di confidenze divertenti. L’ultima della serie si è avuta nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 gennaio quando parlando con Andrea Zenga hato la sua prima volta con Simone Gianlorenzi, suo fidanzato dal 2008 e marito dal 1 luglio ...

