GF Vip, momenti di ansia: Pierpaolo Petrelli ha un incidente ed intervengono dalla regia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo all’interno della casa, in un momento di gioco a Pierpaolo Pretelli, e perché è intervenuta la regia. Come diciamo sempre, all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip, non si può stare mai tranquilli. Vediamo cosa è successo nella serata di ieri, che ha fatto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo all’interno della casa, in un momento di gioco aPretelli, e perché è intervenuta la. Come diciamo sempre, all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip, non si può stare mai tranquilli. Vediamo cosa è successo nella serata di ieri, che ha fatto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Olty86 : @TRASHPERSON18 Momenti iconici del vero Grande Fratello! Altro che le poracciate business di sto 'influenzer' che s… - Heidy_VIP_ : RT @purplegld: uno dei tanti momenti del 2020 che merita di essere ricordato - Debgreg__ : Quando c’era Elisabetta Pierpaolo stava sempre con lei,non si divertiva. Dove sono questi momenti bellissimi adesso… - annadl52 : @AlexHeiji93 Ma sai quanti 'vip' sono in giro in questi momenti?informati - PierluigiSci : E lo dici a noi che per colpa sua abbiamo perso il mondiale in casa? #italia90 #nottimagiche -