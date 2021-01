GF Vip, colpo di scena: “Vi rivelo in anticipo il vincitore” (Di venerdì 8 gennaio 2021) GF Vip, colpo di scena in queste ore: un noto personaggio televisivo ha rivelato in diretta il nome del possibile vincitore d questa edizione. E’, senza ombra di dubbio, uno dei programmi televisivi più amati in Italia e anche quest’anno il Grande Fratello Vip sta regalando grandissime emozioni e continui colpi di scena. Il conduttore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) GF Vip,diin queste ore: un noto personaggio televisivo ha rivelato in diretta il nome del possibiled questa edizione. E’, senza ombra di dubbio, uno dei programmi televisivi più amati in Italia e anche quest’anno il Grande Fratello Vip sta regalando grandissime emozioni e continui colpi di. Il conduttore L'articolo proviene da Inews.it.

ADDuca1100 : In America c'è un colpo di stato che vede dalla stessa parte Trump, Zuckemberg, Jack Dorsey, YT e Google, perché… - Pilloz30 : @_lasilviaaa @MayAmidala @OnceUponATeddy @alessandraa_ap @_Valealizzi_ Ma no è il giusto colpo di teatro dei matrim… - Mario84441682 : 'Fingeva di avere il cancro'. GF Vip, panico in regia: colpo di tosse e frase censurata - infoitcultura : Gf Vip, Cecilia spiffera tutto sull'ex di Pretelli: 'Il colpo di fulmine, il figlio, poi lei se n'è andata' - _ilciba_ : Grande Fratello VIP e Milan Juve > Colpo di stato in America. Grande Italia, sempre al top. -