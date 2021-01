‘Gf 14’, Federica Lepanto dopo aver annunciato la sua prima gravidanza rivela il sesso del bebè! (Di venerdì 8 gennaio 2021) Federica Lepanto è in attesa del suo primo figlio e a rivelare la notizia via social era stata sua mamma attraverso una tenera immagine pubblicata su Instagram. Abbiamo conosciuto la bella infermiera durante la sua partecipazione alle quattordicesima edizione del Grande Fratello che vinse grazie al consenso ottenuto dal pubblico. Durante la sua esperienza nel reality la Lepanto conobbe Alessandro Calabrese col quale intraprese una conoscenza molto breve. Oggi nel suo cuore c’è solo l’uomo che presto diventerà il papà del suo primogenito, Cristian Picilli. Federica e il compagno sono al settimo cielo e l’ex gieffina ha rivelato di aspettare un bel maschietto che nascerà a fine aprile. Intervistata dal settimanale Nuovo Federica ha anche parlato della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 gennaio 2021)è in attesa del suo primo figlio e are la notizia via social era stata sua mamma attrso una tenera immagine pubblicata su Instagram. Abbiamo conosciuto la bella infermiera durante la sua partecipazione alle quattordicesima edizione del Grande Fratello che vinse grazie al consenso ottenuto dal pubblico. Durante la sua esperienza nel reality laconobbe Alessandro Calabrese col quale intraprese una conoscenza molto breve. Oggi nel suo cuore c’è solo l’uomo che presto diventerà il papà del suo primogenito, Cristian Picilli.e il compagno sono al settimo cielo e l’ex gieffina hato di aspettare un bel maschietto che nascerà a fine aprile. Intervistata dal settimanale Nuovoha anche parlato della ...

