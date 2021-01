George Clooney | I fatti di Capitol Hill mettono Donald Trump nella pattumiera della storia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Quello che è accaduto metteJr., Ivanka e tutti gli altri”: a parlare è l’attore e regista, che si è unito alle altre voci del mondo dello spettacolo che in queste ore hanno condannato l’occupazione didi Washington da parte dei manifestanti pro-. Le parole sono state pronunciate nel corso del podcast “The Business”. L’artista ha affermato inoltre che il nome di“sarà d’ora in poi associato a insurrezione”.- le cui dichiarazioni sono state riportate da The Hollywood Reporter - ha proseguito definendo “devastanti” le immagini ...

Le dichiarazioni dell'attore e regista durante il podcast The Business: "Il suo nome sarà per sempre associato a insurrezione" ...La Camera americana potrebbe procedere a un voto sugli articoli per l ’impeachment di Donald Trump la prossima settimana se il vicepresidente Mike Pence non ...