Genoa, i convocati per la sfida al Bologna. Si rivede Marchetti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ecco la lista dei 24 calciatori convocati da Ballardini per la sfida contro il Bologna di domani pomeriggio ore 18.00: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Foto: Logo Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

